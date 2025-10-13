Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Stadtteil Buckenberg eingedrungen und haben Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 00:40 Uhr, das in der Kaulbachstraße, gelegene Wohngebäude. Über eine eingeschlagene Scheibe hatte man sich Zugang verschafft und das Inventar auf mehreren Stockwerken durchsucht. Letztlich nahmen die Täter Schmuck und Uhren an sich und flüchteten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

