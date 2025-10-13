Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Mülltonnen in Brand gesteckt: Polizei bittet um Hinweise

Haiterbach (ots)

Drei Mülltonnen haben am frühen Montagmorgen in der Beihinger Straße gebrannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steckten Unbekannte gegen 3:20 Uhr die Mülltonnen an der Hauswand eines Einfamilienhauses in bislang unbekannter Weise in Brand. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten die Bewohner geweckt und das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Hausfassade beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Außerdem wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Bränden in der vergangenen Woche besteht.

Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

