POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B49 - Nachtragsmeldung

Zell (ots)

Am Mittwoch, dem 18.06.2025, um 12:35 Uhr ereignete sich zwischen Alf und St. Aldegund auf der Bundesstraße 49 ein Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Hierbei stießen zwei der drei PKW frontal zusammen. Dadurch wurde eine 58-jährige Frau schwer und eine 18-jährige Frau leicht verletzt. Der Fahrer des dritten PKW konnte den beiden anderen PKW auf einen Grünstreifen ausweichen. An beiden kollidierten Fahrzeugen entstanden Sachschäden im geschätzten unteren fünfstelligen Bereich. Ein verkehrstechnisches Gutachten wird erstellt. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist noch unklar. Die Bundesstraße zwischen Alf und St. Aldegund war drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehren Alf, St. Aldegund und Zell waren im Einsatz, sowie der Rettungsdienst und der Rettungshelikopter.

Zeugen die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell unter 06542/9867-0 oder pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

