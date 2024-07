Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Überwachung des Fahrzeugverkehrs - Schwerpunkt Motorrad

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Lörrach und Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen. Eine Kontrollstelle mit Geschwindigkeitsüberwachung wurde am Samstag, 27.07.2024, zwischen 11:15 und 13:15 Uhr, auf der L 151 im Bereich Todtnau in Fahrtrichtung des Hochkopfpasses (Landkreis Lörrach) eingerichtet. Vier erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung wurden zur Anzeige gebracht. Den Spitzenwert erreichte ein Motorradfahrer mit ca. 37 km/h Überschreitung im dortigen 80 km/h-Bereich. Am Sonntagmittag, 28.07.2024, war die Polizei auf der L 123 und L 126 ebenfalls im Bereich von Todtnau präsent. An verschiedenen Örtlichkeiten wurde der Zweiradverkehr und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten überprüft. Bei erlaubten 80 km/h war ein Motorradfahrer mit rund 140 km/h unterwegs. Insgesamt wurden 24 Fahrende wegen zu schnellen Fahrens beanstandet. Bei der technischen Inaugenscheinnahme von insgesamt 26 Motorrädern kamen nur kleinere Mängel zu Tage. Am Sonntagmorgen wurde der Motorradverkehr im Landkreis Waldshut und dort auf der L 146 und L 149 im Bereich von St.Blasien-Menzenschwand kontrolliert. Hier kam auch ein ziviles Polizeifahrzeug zum Einsatz. Es wurden nur wenige geringfügige Verstöße bei 35 inspizierten Motorrädern geahndet. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis Oktober im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg fortgeführt.

