Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach schwerem Verkehrsunfall: Mercedesfahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.10.2025, 10:44 Uhr

Pforzheim (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen schwer verletzte, 19-jährige Fahrer des Mercedes ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Verstorbene hatte sich als Fahrer in dem Mercedes befunden, welcher nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf die Bundesstraße 10 eingebogen und mit einem Porsche zusammengestoßen war.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

