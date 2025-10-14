Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unfall auf B 294: Kraftradfahrerin schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Montagmorgen, nach einem Verkehrsunfall, eine 16-Jährige Kraftradfahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 69-Jähiger mit seinem BMW die Landesstraße 409 von Klosterreichenbach kommend in Richtung B 294. Als er gegen 6:30 Uhr beabsichtigte, auf die Bundesstraße 294 abzubiegen, übersah er aus noch unbekannter Ursache die aus Richtung Besenfeld kommende Leichtkraftradfahrerin. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß des BMW mit der Yamaha. Der Gesamtsachschaden kann mit rund 30.000 Euro beziffert werden.

Sabine Maag, Pressestelle

