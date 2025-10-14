Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fußgängerin

Bad Herrenalb (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der K 3707, in Bernbach, gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Busfahrer, gegen 16.10 Uhr, die Moosbronner Straße, als eine 62 Jahre alte Fußgängerin aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn stürzte und es zum Kontakt zwischen ihr und dem Linienbus kam. Infolgedessen wurde die Frau vom Bus erfasst und erlitt derart massive Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Bus war lediglich durch den Fahrer besetzt. Personen wurden zum Unfallzeitpunkt nicht befördert. Der Omnibus wurde sichergestellt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim dauern an.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell