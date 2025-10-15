Polizeipräsidium Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Gartenhütte in Brand

Nöttingen

In Nöttingen ist am Dienstagmittag eine Gartenhütte in Brand geraten.

Gegen 15:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Gartenhüttenbrand im Ortsteil Nöttingen gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die auf einem Grundstück in der Hans-Sachs-Straße befindliche Hütte in Vollbrand und konnte gegen 16:00 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Remchingen vollständig gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die genaue Brandursache ist jedoch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

