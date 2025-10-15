Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeirevier Pforzheim-Süd vorübergehend wegen erforderlicher Baumaßnahmen nicht besetzt. Der Dienstbetrieb erfolgt bei der nahegelegenen Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim.

Das Polizeirevier Pforzheim Süd in der Schwebelstraße 10 führt in der Zeit vom 17. Oktober, 12 Uhr bis voraussichtlich 20. Oktober, 12 Uhr, den Dienstbetrieb vom Gebäude der Verkehrspolizeiinspektion in der Kaiser-Friedrich-Straße 154 aus. Grund sind erforderliche Elektroarbeiten.

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden selbstverständlich weiterhin in der nur wenige Gehminuten entfernten Dienststelle entgegengenommen.

Die Telefonnummer des Reviers, 07231 186-3311, wird in der betreffenden Zeit umgeleitet und ist wie gewohnt erreichbar. Abgesehen von der temporären Ortsveränderung stehen die Dienste des Polizeireviers im oben genannten Zeitraum allen Bürgerinnen und Bürgern rund um die Uhr uneingeschränkt zur Verfügung.

Gesondert informieren wir die Bevölkerung über unsere Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Pforzheim.

