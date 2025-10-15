PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeirevier Pforzheim-Süd vorübergehend wegen erforderlicher Baumaßnahmen nicht besetzt. Der Dienstbetrieb erfolgt bei der nahegelegenen Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim.

Pforzheim (ots)

Das Polizeirevier Pforzheim Süd in der Schwebelstraße 10 führt in der Zeit vom 17. Oktober, 12 Uhr bis voraussichtlich 20. Oktober, 12 Uhr, den Dienstbetrieb vom Gebäude der Verkehrspolizeiinspektion in der Kaiser-Friedrich-Straße 154 aus. Grund sind erforderliche Elektroarbeiten.

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden selbstverständlich weiterhin in der nur wenige Gehminuten entfernten Dienststelle entgegengenommen.

Die Telefonnummer des Reviers, 07231 186-3311, wird in der betreffenden Zeit umgeleitet und ist wie gewohnt erreichbar. Abgesehen von der temporären Ortsveränderung stehen die Dienste des Polizeireviers im oben genannten Zeitraum allen Bürgerinnen und Bürgern rund um die Uhr uneingeschränkt zur Verfügung.

Gesondert informieren wir die Bevölkerung über unsere Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:24

    POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Loßburg - Unfall mit unerwartetem Tiefgang: Polizei sucht Zeugen

    Loßburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Pkw-Fahrer in Betzweiler verunfallt und dabei circa 20m in die Tiefe gestürzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 60-jährige Porsche-Fahrer, kurz vor Mitternacht, die Landstraße von Dornhan kommenden in Fahrtrichtung Loßburg Betzweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve kam es im Rahmen eines ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:01

    POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unfall auf B 294: Kraftradfahrerin schwer verletzt

    Baiersbronn (ots) - Mit schweren Verletzungen ist am Montagmorgen, nach einem Verkehrsunfall, eine 16-Jährige Kraftradfahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 69-Jähiger mit seinem BMW die Landesstraße 409 von Klosterreichenbach kommend in Richtung B 294. Als er gegen 6:30 Uhr beabsichtigte, auf die Bundesstraße 294 ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 07:40

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fußgängerin

    Bad Herrenalb (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der K 3707, in Bernbach, gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Busfahrer, gegen 16.10 Uhr, die Moosbronner Straße, als eine 62 Jahre alte Fußgängerin aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn stürzte und es zum Kontakt zwischen ihr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren