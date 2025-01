Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in ein Ladengeschäft in der Marktstraße ein und flüchteten anschließend. Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er Schläge gegen eine Glastüre und das Auslösen einer Alarmanlage wahrgenommen habe. Die Polizei konnte wenige Minuten später an einem dortigen Telekommunikationsgeschäft feststellen, dass die Eingangstüre gewaltsam geöffnet wurde. Durch weitere Zeugen wurde mitgeteilt, dass die beiden unbekannten Täter mit Diebesgut in unbekannter Höhe in einen dunklen Wagen gestiegen und geflüchtet waren. Personen, die Hinweise auf die Täter oder den Tatablauf geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden ereignete sich am Dienstagmorgen in Bretzfeld. Die 21-jährige Fahrerin eines Skodas wollte gegen 07.40 Uhr von der Einsteinstraße in die Bitzfelder Straße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Peugeots, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der 30-jährige Peugeotfahrer leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Unfallwagen entstand Sachschaden von circa 14.000 Euro.

