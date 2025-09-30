PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Eisenbahnstraße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (29.09.2025) in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt. Der Unbekannte touchierte zwischen 5.40 Uhr und 16.00 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Smart Fortwo. Das Fahrzeug wurde dabei teilweise auf einen Gehweg geschoben und war nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:15

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Tiefgarage eines Supermarktes

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (29.09.2025) zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Rangieren in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg einen geparkten VW T-ROC. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Für ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:14

    POL-LB: Tamm: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Montag (29.09.2025) zwischen 10:30 Uhr und 18:45 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren in der Porschestraße in Tamm einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Nissan. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 08:27

    POL-LB: Asperg: Motorroller im Osterholz gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Unbekannte hatten es am Montag (29.09.2025) auf einen Motorroller der Marke Piaggio abgesehen, der auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße "Osterholz" in Asperg stand. Zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde der mittels Lenkradschloss gesicherte und mit aktuellem Versicherungskennzeichen versehene Roller auf unbekannte Art entwendet. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren