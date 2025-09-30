Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Eisenbahnstraße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (29.09.2025) in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt. Der Unbekannte touchierte zwischen 5.40 Uhr und 16.00 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Smart Fortwo. Das Fahrzeug wurde dabei teilweise auf einen Gehweg geschoben und war nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell