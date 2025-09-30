Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Motorroller im Osterholz gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte hatten es am Montag (29.09.2025) auf einen Motorroller der Marke Piaggio abgesehen, der auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße "Osterholz" in Asperg stand. Zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde der mittels Lenkradschloss gesicherte und mit aktuellem Versicherungskennzeichen versehene Roller auf unbekannte Art entwendet. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell