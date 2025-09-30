Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Bagger entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, 26.09.2025, 15 Uhr und Montag, 29.09.2025, 8 Uhr entwendeten Unbekannte einen Mini-Bagger vom Gelände einer archäologischen Ausgrabungsstätte zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen. Der Bagger wurde von den Unbekannten über einen Feldweg und ein Maisfeld bis zu einem angrenzenden Waldstück gefahren und dort vermutlich in ein Transportfahrzeug geladen, mit dem sie unerkannt entkamen. Der Wert des Baggers ist derzeit noch nicht bekannt. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

