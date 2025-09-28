LPI-G: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt
Greiz (ots)
Berga-Wünschendorf. Am Freitag, 26.09.2025, führten Kräfte der Polizeiinspektion Greiz Verkehrskontrollen im Ortsteil Mosen durch. Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 64-jährigen Deutschen, welcher mit einem Pkw durch die Ortslage fuhr. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. In der Folge wurde mit dem Fahrer eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <YG>
