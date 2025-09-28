Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Elektronikfirma

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit von Donnerstag, 25.09.2025, 17:15 Uhr bis Freitag, 26.09.2025, 06:30 Uhr kam es in der Geraer Straße zu einem Einbruch in eine Elektrofirma. Bei der Tat drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Lagerhallen der Firma ein und entwendeten eine größere Menge Kupferkabel. Die Polizeiinspektion Greiz hat am Tatort die Spurensicherung vorgenommen und Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Um sachdienliche Zeugenhinweise wird unter der Telefonnummer: 03661/621-0 und der Bezugsnummer: 0252344/2025 gebeten. <YG>

