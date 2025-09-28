PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Elektronikfirma

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit von Donnerstag, 25.09.2025, 17:15 Uhr bis Freitag, 26.09.2025, 06:30 Uhr kam es in der Geraer Straße zu einem Einbruch in eine Elektrofirma. Bei der Tat drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Lagerhallen der Firma ein und entwendeten eine größere Menge Kupferkabel. Die Polizeiinspektion Greiz hat am Tatort die Spurensicherung vorgenommen und Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Um sachdienliche Zeugenhinweise wird unter der Telefonnummer: 03661/621-0 und der Bezugsnummer: 0252344/2025 gebeten. <YG>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Promillefahrt bis vor die Wache

    Gera (ots) - Am frühen Samstagmorgen führten Beamte des Inspektionsdienst Gera gerade die letzten Maßnahmen mit einem Betroffenen zu einer Trunkenheitsfahrt durch. Das Einsatzfahrzeug parkte zu diesem Zeitpunkt sichtbar vor der Wache. Die Polizisten entließen gerade den Mann, als ein E-Scooter-Fahrer auf dem gegenüberliegenden Gehweg ihr Interesse weckte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Wohnungsbrand in Gera-Langenberg

    Gera (ots) - Am Samstagmittag wurde der Rettungsleitstelle Gera ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Geraer Ortsteil Langenberg gemeldet. Sofort verlegten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zum Einsatzort. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich alle Bewohner bereits vor das Haus begeben. Die Mieterin der Wohnung war nicht zugegen, traf aber kurze Zeit später vor Ort ein. Durch das ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Ungebührliches Verhalten endet im Polizeigewahrsam

    Gera (ots) - Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen betrunkenen Mann im Bereich des KUK in Gera, welcher Passanten anpöbelte und sehr laute Musik abspielte. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 33-Jährigen Geraer. Dieser zeigte sich äußerst uneinsichtig und verließ nach einem erteilten Platzverweis nur widerwillig die Örtlichkeit. Kurze Zeit später meldete sich ein Übungsleiter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren