Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Promillefahrt bis vor die Wache

Gera (ots)

Am frühen Samstagmorgen führten Beamte des Inspektionsdienst Gera gerade die letzten Maßnahmen mit einem Betroffenen zu einer Trunkenheitsfahrt durch. Das Einsatzfahrzeug parkte zu diesem Zeitpunkt sichtbar vor der Wache. Die Polizisten entließen gerade den Mann, als ein E-Scooter-Fahrer auf dem gegenüberliegenden Gehweg ihr Interesse weckte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten über 2 Promille bei dem 49-Jährigen Lenker fest. Dieser hatte anscheinend nicht mit dem Erscheinen der Ordnungshüter gerechnet, da er sich zudem nur wenige Meter von seiner Wohnanschrift befand. Nach einer Blutentnahme wurde dem Herr die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

