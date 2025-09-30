Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: telefonisch, online oder vor Ort - Betrüger mit unterschiedlichen Maschen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Durch falsche Bankmitarbeiter entstand zwei Geschädigten aus Ludwigsburg und Gerlingen in den letzten Tagen Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Bereits am vergangenen Mittwoch (24.09.2025) erhielt ein 88-Jähriger aus Ludwigsburg den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der dem Senior erklärte, seine Bankkarte sei defekt und müsse deshalb von einem Mitarbeiter abgeholt werden. Tatsächlich übergab der Senior im Anschluss seine Karte an einen Unbekannten. In der Folge wurden durch die Unbekannten 1.000 Euro Bargeld vom Konto des 88-Jährigen abgehoben.

Eine 87-Jährige aus Gerlingen wurde am gestrigen Montag (29.09.2025) von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Bankmitarbeiterin "Sabine Müller" ausgab und ihr erklärte, dass Betrüger versucht hätten, eine Überweisung in Höhe von mehreren tausend Euro von ihrem Konto zu veranlassen. Sie habe den Betrug verhindern können, aus Sicherheitsgründen müssten nun aber die EC-Karten der Geschädigten abgeholt sowie die zugehörigen PIN gesperrt werden. In gutem Glauben nannte die Rentnerin am Telefon ihre PIN-Nummern und übergab zwei Bankkarten an einen angeblichen "Herrn Nowak". In der Folge wurden mit den betrügerisch erlangten Karten insgesamt 3.000 Euro vom Konto der 87-Jährigen abgehoben.

Einem ganz anderen Betrug saß eine 63-Jährige aus Möglingen auf. Sie erhielt von einem Bekannten einen Tipp zur Geldanlage über eine Online-Finanzplattform, wo ihr für eine Anlage von 5.000 Euro ein Gewinn von über 180.000 US-Dollar in Aussicht gestellt wurden. Die Geschädigte investierte das Geld und überwies in der Folge noch weitere Beträge, da sie angeblich zunächst Steuern begleichen müsse, um den Gewinn zu erhalten. Als sie immer weitere Zahlungen leisten sollte, wurde die 63-Jährige misstrauisch und meldete sich bei der Polizei, hatte zu dem Zeitpunkt aber bereits eine fünfstellige Summe an die Betrüger überwiesen.

Informationen über unterschiedliche Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann, sind im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ abrufbar.

