Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wechsel im Präventionsteam beim Polizeirevier Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit als Präventionsbeamter beim Polizeirevier Sindelfingen gibt Polizeihauptkommissar Olaf Rösenberg sein Amt an Polizeihauptkommissarin Ramona Henschke ab und verabschiedet sich mit Ablauf des Monats September in den wohlverdienten Ruhestand.

Olaf Rösenberg, der seit zwei Jahrzehnten für die Kriminalprävention an Grundschulen, weiterführenden Schulen und bei Senioren im Bereich Sindelfingen tätig war, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Kinder, Jugendliche und ältere Menschen über altersspezifische Gefahren aufgeklärt und geschützt wurden. Seine engagierte Arbeit umfasste nicht nur Vorträge und Workshops, sondern auch die Teilnahme an verschiedenen Infoständen, wie zum Beispiel beim Weltkindertag in Sindelfingen und in Einkaufszentren. Darüber hinaus unterstützte er das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bei der Messe "Haus und Energie" und führte Besuchergruppen von Kindern und Jugendlichen durch das Polizeirevier Sindelfingen.

"Die Kriminalprävention ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit bei der Polizei. Wir sind dankbar für das jahrelange Engagement von Olaf Rösenberg und freuen uns darauf, mit Ramona Henschke eine kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben. Ihre Erfahrung und ihr Enthusiasmus werden sicherlich dazu beitragen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger weiterhin umfassend im Präventionsbereich aufgeklärt werden können", so Polizeioberrätin Marleen Walheim, Leiterin des Polizeireviers Sindelfingen.

Ramona Henschke, bringt bereits viel polizeiliche Erfahrung mit. Seit 2016 ist sie Angehörige des Polizeireviers Sindelfingen, war dort zunächst im Streifendienst tätig und arbeitet seit 2023 im Bezirksdienst. Seit September 2024 bereitet sie sich - parallel zur Ermittlungsarbeit - auf die neuen Aufgaben der Kriminalprävention vor.

Ramona Henschke engagiert sich auch privat in der Gewaltprävention. Ihre Ziele sind es, den direkten Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und Senioren zu erhalten sowie die Arbeit von Olaf Rösenberg fortzuführen. Ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit wird es sein, Kreativität und aktuelle Fälle und Themen in ihre Vorträge einzubinden, um die Prävention noch effektiver zu gestalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

