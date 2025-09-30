Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen in mehreren Landkreisen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Aktuell kommt es in mehreren Landkreisen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen, an denen teilweise auch Spezialeinheiten beteiligt sind. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, welches bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart geführt wird.

Für Presseanfragen ist das Polizeipräsidium Ludwigsburg zuständig. Zum derzeitigen Sachstand können noch keine weitergehenden Informationen veröffentlicht werden. Wir bitten daher darum, zunächst von Anfragen abzusehen. Es ist geplant, im Laufe des Nachmittags eine ausführliche Pressemitteilung mit Informationen und ersten Ergebnissen zu den Einsätzen zu veröffentlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell