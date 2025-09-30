Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 84-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 84 Jahre alter Mann am Montag (29.09.2025), als er gegen 15.25 Uhr in Kirchheim am Neckar in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Ein 36 Jahre alter LKW-Lenker war in der Besigheimer Straße in Richtung Heilbronn unterwegs. Vor der Kreuzung zur Walheimer Straße wartete der 36-Jährige an einer dortigen Ampel, die Rot zeigte. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr er los. Mutmaßlich im selben Moment betrat der 84-Jährige die Fahrbahn, um die Besigheimer Straße in Richtung Hofener Straße zu queren. Einen Fußgängerüberweg gibt es an dieser Stelle nicht. Der LKW erfasste den Senior in der Folge und schleifte ihn wenige Meter mit.

Der 84-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen, denen er trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle erlag.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell