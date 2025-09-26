Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - In der Nacht zum heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Haunstetter Straßen.
Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des 29-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.
