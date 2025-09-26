PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Nacht auf den heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 45-jähriger Mann unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein in der Ulmer Straße.

Gegen 00.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 45-Jährigen auf seinem Motorrad kontrollieren. Dieser versuchte jedoch zu flüchten, stürzte aber zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 45-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Autofahrer im Unteren Talweg. Gegen 07.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in Richtung Westen. Der 20-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und stieß mit der linken Seite in den ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am Mittwochmorgen (24.09.2025) war eine 32-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in der Schongauer Straße unterwegs. Es kam zu einem Verkehrsunfall. Gegen 06.15 Uhr fuhr die 32-Jährige entlang der Schongauer Straße. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Auto zusammen, das am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren