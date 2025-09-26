Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Nacht auf den heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 45-jähriger Mann unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein in der Ulmer Straße.

Gegen 00.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 45-Jährigen auf seinem Motorrad kontrollieren. Dieser versuchte jedoch zu flüchten, stürzte aber zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 45-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell