PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Neue Betrugsmasche - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Telefonbetrug fest

Augsburg (ots)

   --- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (17.09.2025) auf Donnerstag (18.09.2025) wurde ein Senior Opfer einer neuen Betrugsmasche. Die Täter erbeuteten dabei Gold im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags.

Eine bislang unbekannte Täterin gab sich am Telefon als Ärztin des Universitätsklinikums aus. Sie schockte den Senior mit der Lüge, seine Tochter sei todkrank und benötige sofort eine lebensrettende Operation. Hierfür sei die Hinterlegung einer Kaution notwendig.

Kurz darauf erschien ein angeblicher Mitarbeiter des Universitätsklinikums bei dem Senior zu Hause. Im festen Glauben, mit dem Gold die geforderte Kaution für die lebensrettende Operation zu leisten, übergab der Senior das vorbereitete Gold an einen Abholer. Dieser flüchtete anschließend.

Damit nicht genug: Am nächsten Tag meldete sich erneut ein unbekannter Täter bei dem Senior und gab sich als Polizeibeamter aus. Sie vereinbarten ein erneutes Treffen zur Übergabe von Wertgegenständen. Der Senior schöpfte Verdacht und alarmierte die richtige Polizei. Die Polizei nahm daraufhin einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest, der die Wertgegenstände bei dem Mann abholen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den 44-Jährigen Haftbefehl durch das AG Augsburg erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Neue Betrugsvariante

Die Polizei stellt fest, dass sich in den vergangenen Wochen diese Variante des sogenannten "Schockanrufs" häuft: Täter geben sich dabei gezielt als Ärztinnen und Ärzte aus, um mit einer angeblichen medizinischen Notlage hohe Geldsummen zu erlangen.

Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche und gibt folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

   - Die Polizei fordert niemals Wertgegenstände von Ihnen.
   - Legen Sie am besten auf, wenn Sie unsicher sind oder sich unter 
     Druck gesetzt fühlen.
   - Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen!
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie 
     über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

   - https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonb
     etrug-durch-schockanrufe/
   - https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Unsere Kollegen des zuständigen Fachkommissariats stehen für Rückfragen und O-Töne gerne zur Verfügung. Anfragen hierzu bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Autofahrer im Unteren Talweg. Gegen 07.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in Richtung Westen. Der 20-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und stieß mit der linken Seite in den ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am Mittwochmorgen (24.09.2025) war eine 32-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in der Schongauer Straße unterwegs. Es kam zu einem Verkehrsunfall. Gegen 06.15 Uhr fuhr die 32-Jährige entlang der Schongauer Straße. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Auto zusammen, das am ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Bärenkeller - Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Holzweg. Gegen 19.15 Uhr wollte ein zunächst unbekannter 43-jähriger Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt in den Holzweg einfahren. Hierbei übersah er offenbar einen 31-jährigen Autofahrer, der auf dem Holzweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren