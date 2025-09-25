Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Holzweg.

Gegen 19.15 Uhr wollte ein zunächst unbekannter 43-jähriger Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt in den Holzweg einfahren. Hierbei übersah er offenbar einen 31-jährigen Autofahrer, der auf dem Holzweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 31-Jährige verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 43-Jährige umgehend als Unfallverursacher identifiziert werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 43-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell