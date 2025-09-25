Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Dasing / FR Stuttgart - Am gestrigen Mittwochmorgen (24.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen jeweils einem 38-jährigen, einem 45-jährigen und einem 50-jährigen Autofahrer.

Gegen 07.30 Uhr fuhr der 45-Jährige auf der linken Fahrspur. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam schließlich quer auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der 38-jährige Mann, der hinter dem 45-Jährigen fuhr, konnte noch rechtzeitig bremsen. Der hinter dem 38-Jährigen fahrende 50-Jährige bemerkte dies jedoch offenbar zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der 50-Jährige schob den 38-Jährigen in das Auto des 45-Jährigen.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 100.000 Euro. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart rund drei Stunden nur teilweise befahrbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 45-Jährigen sowie u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 50-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell