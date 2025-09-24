Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1782 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss und verhindert Weiterfahrt

Augsburg (ots)

Wertingen - Am vergangenen Montagnachmittag (22.09.2025) fuhr ein 39-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss zu einer Tankstelle in der Gottmannshofer Straße. Sein 37-jähriger Mitfahrer wollte sich offenbar ebenfalls alkoholisiert hinter das Steuer setzen. Gegen 13.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 37-jährigen Mann, als er schwankend aus der Tankstelle lief und mit seinem Auto losfahren wollte. Der 37-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten stoppten den Mann vor Beginn der Fahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizeistreife verhinderte die Weiterfahrt des 37-Jährigen und stellten den Autoschlüssel sicher. Im Rahmen der weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass nicht der 37-Jährige, sondern offenbar der 39-Jährige mit dem Auto zur Tankstelle gefahren ist. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell