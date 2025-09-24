PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1775 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen

Augsburg (ots)

Augsburg - Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr im Polizeipräsidium Schwaben Nord, Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg statt und endet gegen 18.00 Uhr.

Was wird geboten?

   -	Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei 
der Polizei -	Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit 
Täter-Festnahme -	Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei -	 
Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord -	 
Einblick in den "Keller" des Polizeipräsidiums - die Arrestzellen -	 
Polizei zum "Anfassen": Vorstellung unserer Fahrzeuge -	 
Reiterstaffel

Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.

Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.

Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html

Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.

An Medienschaffende:

Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.

Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 24.09.2025 – 16:21

    POL Schwaben Nord: 1781 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Am Dienstagmittag (23.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Autofahrer. Gegen 13.00 Uhr fuhr der 68-Jährige auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Der 27-Jährige fuhr hinter ihm. Als der 68-jährige Mann verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der 27-Jährige offenbar ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 16:20

    POL Schwaben Nord: 1780 - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B2 / Höhe Kaisheim / FR Süden - Am Dienstag (23.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B2. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Donauwörth. Zwischen den beiden Anschlussstellen Kaisheim-Nord und Kaisheim-Süd geriet der LKW, offenbar aufgrund eines Reifenplatzers, auf den Gegenfahrtstreifen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden ...

    mehr
