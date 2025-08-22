Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Kontrollen auf der A6 - Abstands- und Geschwindigkeitsverstöße

Beamtinnen und Beamte vom Verkehrsdienst Weinsberg kontrollierten am Donnerstag in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Einsatz LKW und Sattelzüge, die den Mindestabstand von 50 Metern nicht eingehalten haben. Die Abstandskontrollen fanden zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld auf dem Parkplatz Sommerhalden statt. Insgesamt wurden 80 Abstandsverstöße festgestellt. 24 Fahrer mussten vor Ort Bußgelder entrichten. Im Rahmen der Kontrollen wurden außerdem sieben weitere Verstöße gegen das Überholverbot für LKW, drei Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie zwei Verstöße gegen die Ladungssicherungspflichten festgestellt. Zwei Fahrern musste aufgrund dieser Verstöße die Weiterfahrt untersagt werden. Beidseitig erfolgte auf Höhe der Kontrollstelle zeitgleich eine Geschwindigkeitsmessung. Es wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 4.647 Fahrzeugen gemessen. Davon überschritten 270 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Ein Fahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h gemessen und war damit 45 km/h zu schnell unterwegs.

