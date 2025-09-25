Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) beschädigten im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Sprechanlage auf einem Schulgelände im Pappelweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um mindestens zwei Jugendliche gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell