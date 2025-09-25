PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (22.09.2025), 21.00 Uhr, bis Dienstag (23.09.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Zollernstraße (90er Hausnummernbereich).

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW Lupo an der rechten Fahrzeugseite. Der VW parkte am linken Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

