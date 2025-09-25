Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Haunstetten/Siebenbrunn - Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Autofahrer im Unteren Talweg.

Gegen 07.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in Richtung Westen. Der 20-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und stieß mit der linken Seite in den entgegenkommenden Pkw des 33-Jährigen.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 20-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell