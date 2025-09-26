Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (26.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedberger Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 06.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer entlang der Friedberger Straße in Richtung Osten. Als der Verkehr verkehrsbedingt stockte, konnte der 24-Jährige offenbar nicht rechtzeitig bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei übersah er offenbar einen 34-jähriger Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Im weiteren Verlauf touchierte das Auto des 34-Jährigen das Auto eines 32-jährigen Autofahrers.

Der 34-jährige und der 32-jährige Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Mann.

