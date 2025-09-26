PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Gewinnversprechen

Augsburg (ots)

Augsburg - Im vergangenen Monat betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Raum Augsburg um einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag.

Anfang Juli wurde der Mann über einen Messenger Dienst kontaktiert. In dieser versprachen die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn der Mann lediglich Geld auf einem Konto anlegen würde. Die Unbekannten brachten den Mann dazu, immer wieder Geld auf das Konto zu überweisen. Die versprochenen Gewinne blieben jedoch aus. Der Mann wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrugsfällen zu schützten, rät die Polizei:

   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.
   - Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.
   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei 
     Unklarheiten gezielt nach. -Fragen Sie nach der Absicherung 
     Ihrer Investition.
   - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von 
     Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor
     allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.
   - Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt 
     eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels 
     Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/0
     82906/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-u
     nd-anlagebetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:36

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall in der Innenstadt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Freitag (26.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedberger Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 06.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer entlang der Friedberger Straße in Richtung Osten. Als der Verkehr verkehrsbedingt stockte, konnte der 24-Jährige offenbar nicht rechtzeitig bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei übersah er offenbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren