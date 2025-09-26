Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Gewinnversprechen

Augsburg (ots)

Augsburg - Im vergangenen Monat betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Raum Augsburg um einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag.

Anfang Juli wurde der Mann über einen Messenger Dienst kontaktiert. In dieser versprachen die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn der Mann lediglich Geld auf einem Konto anlegen würde. Die Unbekannten brachten den Mann dazu, immer wieder Geld auf das Konto zu überweisen. Die versprochenen Gewinne blieben jedoch aus. Der Mann wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrugsfällen zu schützten, rät die Polizei:

- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. - Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach. -Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee. - Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell