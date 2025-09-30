PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Montag (29.09.2025) zwischen 10:30 Uhr und 18:45 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren in der Porschestraße in Tamm einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Nissan. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

