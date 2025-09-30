POL-LB: Tamm: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte hatten es am Montag (29.09.2025) auf einen Motorroller der Marke Piaggio abgesehen, der auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße "Osterholz" in Asperg stand. Zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde der mittels Lenkradschloss gesicherte und mit aktuellem Versicherungskennzeichen versehene Roller auf unbekannte Art entwendet. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen ...

