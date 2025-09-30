PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Tiefgarage eines Supermarktes

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (29.09.2025) zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Rangieren in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg einen geparkten VW T-ROC. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Für sachdienliche Hinweise steht das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

