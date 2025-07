POL-DA: Darmstadt: Wer erkennt sichergestelltes Pedelec?

Mörefelden-Walldorf (ots) - Nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstag (01.07.) wird sich ein 34 Jahre alter Mann strafrechtlich verantworten müssen. Der 34-Jährige steht im Verdacht, sich am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, am Bahnhof Mörfelden aus einem Bus heraus entblößt und hierbei einer 29 Jahre alten Frau, die an der Bushaltestelle auf ihren Bus wartete, ...

