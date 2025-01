Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Straßenverkehrsgefährdung in Haiger Zeugen gesucht + Wichtiger Zeuge gesucht + Reifen platt + Fox auf dem Dach + Firma in Burgsolms durchwühlt +

Dillenburg (ots)

Haiger: Alfa-Fahrer flieht halsbrecherisch / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Donnerstagabend vergangener Woche (02.01.2025) lieferte sich ein Alfa-Fahrer eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt mit der Dillenburger Polizei. Die Ordnungshüter nahmen den 35-Jährigen fest - die Ermittler suchen nun Zeugen, die durch die Fahrt des Haigerers gefährdet wurden.

Gegen 19.20 Uhr wollte die Streife der Dillenburger Polizei den Alfa-Fahrer auf der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen und gaben entsprechende Stop-Zeichen. Der Fahrer im Alfa gab sofort Gas und beschleunigte seinen schwarzen "159" auf vom Tacho des Funkwagens abgelesene 110 km/h und überholte mit dieser Geschwindigkeit Fahrzeuge auf der Bahnhofstraße. Mit geringerem Tempo passierte er in der Löhrstraße den Zebrastreifen. Von der Straße "Hinterm Graben" bog er nach rechts in die Kühlhausstraße ab. Hier stoppte er seinen Wagen, stieg aus und rannte davon. Letztlich nahmen Polizisten den 35-Jährigen fest. Er räumte gegenüber dem Polizisten ein, Cannabis konsumiert zu haben. Zudem ist er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste mit auf die Dillenburger Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen. Den Haigerer erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Drogenfahrt, des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie der Straßenverkehrsgefährdung.

Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen, die am Donnerstag, gegen 19.20 Uhr als Autofahrer oder Passanten durch die Fahrweise des Alfafahrers gefährdet wurden und bittet diese sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Ehringshausen: Frau geschlagen und Glasscheibe zerstört / Polizei sucht wichtigen Zeugen

Bezug zu Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn-Dill vom 02.01.2025, 14.35 Uhr

Wie bereits berichtet, nahm die Herborner Polizei am Silvesterabend einen 24-Jährigen fest, der zunächst nach einer Frau in der Bahnhofstraße schlug und sich anschließend verletzte, nachdem er eine Fensterscheibe beschädigt hatte. Die 20-jährige Frau war zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr zu Fuß auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie der 24-Jährige angriff. Ein Zeugen kam ihr zu Hilfe. Der Täter ließ von seinem Opfer ab und rannte davon. Die Polizei sucht diesen beherzt eingreifenden Helfer als wichtigen Zeugen und bittet ihn sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Ehringshausen: Reifen platt -

Etwa 300 Euro wird der Besitzer eines weißen VW Sciroccos aufbringen müssen, nachdem Unbekannte ihm zwei Reifen seines Wagens plattgestochen hatten. Der weiße Coupe mit Zulassung im Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR-Kennzeichen) parkte zwischen dem 27.12.2024 (Freitag), gegen 19.00 Uhr und dem 28.12.2024 (Samstag), gegen 03.45 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 21. Die Täter stachen in beide Reifen der Beifahrerseite des VW. Hinweise zu den Reifenstechern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Breitscheid-Gusternhain: Fox landet auf dem Dach -

Lediglich leichte Verletzungen erlitt ein 20-jährige Autofahrerin am Sonntagabend in Gusterhain, nachdem sie dort mit einem VW-Bus zusammengestoßen war. Gegen 18.50 Uhr war die Breitscheiderin in ihrem VW Fox von Breitscheid kommend auf der Gusternhainer Straße unterwegs. Dort bog von der Straße "Am Berg" der 41-jährige Fahrer eines VW-Busses auf die Durchfahrtstraße ein und übersah die Breitscheiderin. Der VW-Bus prallte in die Beifahrerseite des Fox, worauf die 20-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ins Schleudern geriet und letztlich auf dem Dach landete. Sie konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus - eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Breitscheiderin und brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Ihr ebenfalls in Breitscheid lebender Unfallgegner blieb unverletzt. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Solms-Burgsolms: In Holzbaufirma eingestiegen -

Auf Wertsachen aus einer Firma hatten es Einbrecher am Samstagabend im Solmser Gewerbepark abgesehen. Gegen 23.00 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Holzbaufirma. Im Inneren hebelten sie eine weitere Tür auf und durchsuchten Räume. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Die Videoüberwachung nahm die beiden Einbrecher auf. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Mützen sowie Rucksäcke. Einer der Täter hatte eine kräftige Statur. Zeugen, die die Täter am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, an dem Firmengelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

