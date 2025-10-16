POL-Pforzheim: (CW) Weil der Stadt
Calw - Verfolgungsfahrt nach Verkehrskontrolle - Das Polizeipräsidium Ludwigsburg sucht Zeugen
Calw (ots)
Am Mittwochabend sollte ein 21-Jähriger in Weil der Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in seinem Audi in Richtung Calw, wo er letztlich von Polizeibeamten des Polizeireviers Calw kontrolliert werden konnte.
Das Polizeirevier Leonberg sucht nun Zeugen des Vorfalls, die möglicherweise auch gefährdet wurden.
Die ausführliche Pressemeldung ist unter folgendem Link zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6139165
