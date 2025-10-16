Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt/Calw: 21-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Gegen 22.55 Uhr sollte ein 21 Jahre alter Audi-Lenker am Mittwoch (15.10.2025) in der Max-Caspar-Straße in Weil der Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen der Polizeibeamten ignorierte der junge Mann jedoch und beschleunigte stark in eine parallel verlaufende Seitenstraße. Auf einer Wendeplatte legte der 21-Jährige eine Vollbremsung hin. Dann fuhr er erneut los und streifte dabei das Bein eines Polizisten, der aus dem Streifenwagen ausgestiegen war, um Kontakt zu dem Audi-Fahrer aufzunehmen. Der Beamte blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Die Streifenbesatzung nahm daraufhin erneut die Verfolgung des Audis auf, die in Richtung Calw führte. Da der 21-Jährige jedoch extrem hohe Geschwindigkeiten fuhr, wurde die Hinterherfahrt aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Der Mann konnte dennoch kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Calw an seiner Wohnanschrift süd-westlich von Calw angetroffen werden. Dort stellte sich heraus, dass er mutmaßlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt nun unter anderem wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, denen der graue Audi A3 am Mittwochabend aufgefallen ist oder die durch die riskante Fahrweise gar gefährdet wurden. Für sachdienliche Hinweise steht die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell