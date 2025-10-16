Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Unfallflucht in der John-F.-Kennedy-Allee

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Mittwoch (15.10.2025) zwischen 08:25 Uhr und 08:35 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen im Bereich des "Pattonpoints" in der John-F-Kennedy-Allee in Remseck am Neckar-Pattonville geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell