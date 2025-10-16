PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte zünden Altpapiertonne an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter zündeten mutmaßlich am Mittwoch (15.10.2025) gegen 17:00 Uhr eine am Straßenrad der Bolzstraße in Kornwestheim stehende Altpapiertonne an. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen in dem 1.100 Liter fassenden Behältnis schnell löschen. Der Sachschaden an der zerstörten Mülltonne beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen konnten beobachten, wie drei etwa acht- bis elfjährige Jungen aus Richtung der Mülltonne weggerannt sind. Ob diese etwas mit der Brandentstehung zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 09:36

    POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Einkaufszentrum-Parkhaus in der Mercedesstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag (13.10.2025) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Mercedesstraße in Sindelfingen geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:35

    POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe einer Schule beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch (15.10.2025) zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Scheibe an einer Schule in der Kremser Straße in Böblingen. Mutmaßlich warf der Täter einen Stein gegen die Scheibe des Unterrichtsraumes des Schulgebäudes und beschädigte hierdurch diese. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:34

    POL-LB: Ehningen: Zeugen zu Einbruch in der Rheinstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen verschafften sich am Mittwochabend (15.10.2025) gegen 20:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Rheinstraße in Ehningen. Die unbekannten Täter hebelten eine Schiebetüre auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und gelangten so über die Terrasse in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie auf allen Etagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren