Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte zünden Altpapiertonne an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter zündeten mutmaßlich am Mittwoch (15.10.2025) gegen 17:00 Uhr eine am Straßenrad der Bolzstraße in Kornwestheim stehende Altpapiertonne an. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen in dem 1.100 Liter fassenden Behältnis schnell löschen. Der Sachschaden an der zerstörten Mülltonne beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen konnten beobachten, wie drei etwa acht- bis elfjährige Jungen aus Richtung der Mülltonne weggerannt sind. Ob diese etwas mit der Brandentstehung zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

