Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe einer Schule beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch (15.10.2025) zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Scheibe an einer Schule in der Kremser Straße in Böblingen. Mutmaßlich warf der Täter einen Stein gegen die Scheibe des Unterrichtsraumes des Schulgebäudes und beschädigte hierdurch diese. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

