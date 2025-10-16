Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Geld aus Spendenkasse gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hebelte am Dienstag (14.10.2025) zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr eine Spendenkasse in einem Gebäude einer islamischen Gemeinschaft in der Aischbachstraße in Herrenberg auf. Der Unbekannte entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa zehn Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrnberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

