POL-LB: Ehningen: Zeugen zu Einbruch in der Rheinstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen verschafften sich am Mittwochabend (15.10.2025) gegen 20:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Rheinstraße in Ehningen. Die unbekannten Täter hebelten eine Schiebetüre auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und gelangten so über die Terrasse in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie auf allen Etagen sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter hierbei Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein männlicher Täter verließ mutmaßlich nach der Tat über die Terrasse das Wohnhaus und fuhr daraufhin mit einem weißen Fahrzeug davon. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

