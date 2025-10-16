POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Einkaufszentrum-Parkhaus in der Mercedesstraße

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter hebelte am Dienstag (14.10.2025) zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr eine Spendenkasse in einem Gebäude einer islamischen Gemeinschaft in der Aischbachstraße in Herrenberg auf. Der Unbekannte entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa zehn Euro. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim ...

mehr