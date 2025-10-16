POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Einkaufszentrum-Parkhaus in der Mercedesstraße
Ludwigsburg (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag (13.10.2025) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Mercedesstraße in Sindelfingen geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de bittet Zeugen, sich zu melden.
