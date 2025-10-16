Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.10.2025) zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Panoramaweg in Möglingen ihr Unwesen. Die Täter brachen über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Im Innern öffneten und durchsuchten sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe am Fenster kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

