PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.10.2025) zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Panoramaweg in Möglingen ihr Unwesen. Die Täter brachen über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Im Innern öffneten und durchsuchten sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe am Fenster kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 12:30

    POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte zünden Altpapiertonne an - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter zündeten mutmaßlich am Mittwoch (15.10.2025) gegen 17:00 Uhr eine am Straßenrad der Bolzstraße in Kornwestheim stehende Altpapiertonne an. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen in dem 1.100 Liter fassenden Behältnis schnell löschen. Der Sachschaden an der zerstörten Mülltonne beläuft sich auf rund 300 Euro. ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:36

    POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Einkaufszentrum-Parkhaus in der Mercedesstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag (13.10.2025) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Mercedesstraße in Sindelfingen geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:35

    POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe einer Schule beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch (15.10.2025) zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Scheibe an einer Schule in der Kremser Straße in Böblingen. Mutmaßlich warf der Täter einen Stein gegen die Scheibe des Unterrichtsraumes des Schulgebäudes und beschädigte hierdurch diese. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren