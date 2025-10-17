PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbrüche in Firmen

Eutingen (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht auf Donnerstag Zugang zu einer Firma an der Straße "Alter Bahnhof" in Eutingen verschafft und einen dort befindlichen Tresor gewaltsam geöffnet. Diebesgut konnten sie letztendlich jedoch keins ergattern. An einer anderen Firma in der Merkurstraße wurde durch Unbekannte, gegen 01:20 Uhr, ein Fenster gewaltsam geöffnet. Offenbar schreckte der daraufhin ausgelöste akustische Alarm die Täterschaft vor weiteren Tathandlungen ab.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Polizeirevier Horb unter Rufnummer 07451/96-0.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

