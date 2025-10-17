Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Nachtragsmeldung zu der Pressemeldung vom 15.10.2025 um 13:17 Uhr.

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Pforzheim verdichteten sich Hinweise auf einen 23 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend eine motorisierte Reinigungsmaschine in einer Tiefgarage in Brand gesteckt haben soll. Hierbei konnte das Feuer frühzeitig gemeldet und zeitnah gelöscht werden. Im Laufe des Freitagvormittags konnte der dringend Tatverdächtige von den Kriminalbeamten vorläufig festgenommen und dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt werden. Dieser erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug.

Der 23-Jährige mit irakischer Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft. Zu den Motiven und möglichen weiteren Taten dauern die Ermittlungen noch an.

Moira Landau, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

