19.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.09.2025 - Lauenburg

Am 18.09.2025 ereignete sich in Lauenburg ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Polizisten stellten den Flüchtigen und gewannen Hinweise auf einen Rauschzustand. Nun werden Zeugen für den Vorfall gesucht.

Zunächst ist es ein ganz normaler Donnerstagmorgen für die Beamten der Polizei in Lauenburg: Sie sind auf Streifenfahrt im Stadtgebiet unterwegs. Gegen 09:00 Uhr machte ein Passant sie darauf aufmerksam, dass sich in der Straße Reeperbahn soeben ein Verkehrsunfall ereignet hätte. Der Fahrer eines Skoda soll an einem geparkten Opel vorbeigefahren sein und habe dabei aus bislang ungeklärter Ursache den Außenspiegel beschädigt. Anschließend habe der Skoda-Fahrer sich - ohne anzuhalten - einfach vom Unfallort abgesetzt. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stoppten das flüchtige Fahrzeug. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-jährige spanische Staatsangehörige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf THC (Cannabis). Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Unfall. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere auch an den Passanten, welcher die Beamten vor Ort auf das Geschehen aufmerksam machte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lauenburg telefonisch unter 04153/30710 sowie per Mail über lauenburg.pst@polizei.landsh.de entgegen.

