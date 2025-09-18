Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Seniorin auf Supermarkt-Parkplatz beraubt

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

18.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.09.2025 - Mölln

Mittwochnachmittag wurde eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von einer unbekannten Person beraubt. Der bzw. die Tatverdächtige floh.

Am 17.09.2025 gegen 16:40 Uhr befand sich eine 67-jährige Seniorin aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg bei einem Ladengeschäft im Grambeker Weg in Mölln. Als die Frau ihren Einkauf beendet und den Markt verlassen hatte, soll sie auf dem Parkplatz von einer unbekannten Person von hinten zu Boden gestoßen worden sein. Anschließend habe der oder die Tatverdächtige den Rucksack der 67-Jährigen entwendet, welcher beim Sturz ebenfalls zu Boden gefallen war. Als die beraubte Seniorin aufstand und sich umsah, war der bzw. die Tatverdächtige bereits unerkannt entkommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann gegebenenfalls eine Täterbeschreibung abgeben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter 04541/8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell